Vaccin anti-Covid : des "documents Pfizer" révèlent-ils un "affaiblissement du système immunitaire" ?

Le temps a donné raison à la science. Malgré les inquiétudes et les fausses alertes, après bientôt un an de vaccination ouverte à tous, le bilan est sans appel. Les vaccins contre le Covid-19 sont sûrs. Et pourtant, certains n'en démordent pas. Le laboratoire Pfizer cacherait encore des informations confidentielles au public. Dans une publication, un internaute assure ce 17 avril que des "documents Pfizer continuent à être publiés" et qu'ils permettent de faire une "révélation explosive". "L'immunité naturelle fonctionne et Pfizer le sait depuis le début", écrit-il. Il n'y aurait même "aucune différence dans les résultats entre ceux qui avaient déjà été infectés et ceux qui avaient reçu le vaccin". Nous avons remonté le fil de cette affirmation.