Covid-19 : des scientifiques alertent sur les éventuels effets pervers des pass sanitaires

Avant que les choses ne s’améliorent, elles risquent bien d’empirer. C’est tout le paradoxe, alors que le vaccin réduit le risque d’infection au virus du Covid-19, il a aussi pour effet d’encourager les comportements à risque, en donnant l’illusion aux personnes ayant reçu leurs injections d’être invulnérables et aux autres que le virus ne circule plus ou presque.

Or, le risque zéro n’existe pas, vaccin ou pas, rappellent des médecins britanniques cités par le journal The Guardian. Car si la mise en place de passeport vaccinal aura pour effet d'encourager le recours à la vaccination, ces spécialistes craignent que les gestes barrières, comme le port du masque et le respect de la distanciation sociale, soient de ce fait moins bien respectés. Un avertissement qui intervient alors que Royaume-Uni lève progressivement les restrictions mises en place en début d’année.