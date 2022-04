Efficacité, effets secondaires, démissions… Trois affirmations sur les vaccins anti-Covid passées au crible

En somme, beaucoup y ont vu la répercussion des "scandales" touchant les deux entreprises et les vaccins contre le Covid. Des accusations qui sont aujourd’hui sans fondement. Par ailleurs, ces départs ont été actés certes le même jour, mais remontent au 11 avril. D’un côté, Le Figaro a relayé celui de Frank D’Amelio. De l’autre, le magazine Forbes a annoncé celui de David Meline. Le départ du directeur financier de Pfizer, après plus de 15 ans de maison, a même été annoncé plusieurs mois plus tôt puisque la compagnie communiquait sur le sujet le 17 novembre 2021.

De plus, ces démissions n'apparaissent pas comme des fuites par peur de représailles, mais comme de simples départs en retraite. Ainsi, Frank D’Amelio et David Meline, tous deux âgés de 61 ans, ont décidé de mettre un terme à leur carrière, d'après le communiqué de Pfizer et l’article de Forbes. Le magazine précise que David Meline "quittera son poste de directeur financier et prendra sa retraite cet été, mais il restera consultant pendant deux ans de plus, ce qui lui permettra de récolter tous les bénéfices de ses actions dont les droits seront entièrement acquis d'ici à 2024". Appelés à réagir face à ces accusations, Pfizer et Moderna n'étaient pas revenus vers nous dans l'immédiat.