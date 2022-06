Covid-19 : Elisabeth Borne demande à son tour aux Français de porter le masque "dans les lieux de promiscuité"

Les autorités de plus en plus insistantes pour le retour du port du masque. Face à la nouvelle hausse des cas de Covid-19, la Première ministre Elisabeth Borne a réuni ce mardi les préfets et directeurs généraux des agences régionales de santé, en compagnie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon. La cheffe du gouvernement a souhaité "s'assurer de la mobilisation de l'ensemble des services de l'État", et leur a demandé d'amplifier certains messages de prévention.