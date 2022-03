Covid-19 : malgré le rebond, lever les restrictions est "la bonne décision", assure Olivier Véran

Et face à la nouvelle hausse des cas quotidiens constatée depuis quelques jours, Olivier Véran a assuré qu'on "savait qu'il y avait un risque de rebond, on le constate, et il n'est pas d'ailleurs que français". "Ce qui est important à comprendre, ce que nous disent le Conseil scientifique et les modèles de l’Institut Pasteur, c'est qu'effectivement, ça va monter pendant 10-15 jours, probablement jusqu'à la fin mars. On risque d'atteindre 120.000-150.000 contaminations par jour, et ensuite, on s'attend à une décroissance", a ajouté le ministre.

"Le plus fondamental, c'est que la charge hospitalière (...) sera contenue" a poursuivi le ministre, précisant qu'il n'y a "pas de risque de saturation des hôpitaux".