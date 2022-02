Omicron : le variant BA.2 ne devrait pas provoquer de rebond épidémique, assure l'Institut Pasteur

Ainsi, selon les dernières modélisations des chercheurs qui s'appuient sur la contagiosité et le nombre de cas détectés par le système de surveillance, "le pic des cas BA.2 pourrait rester de taille modeste avec en moyenne 24.000 contaminations par jour (entre 7000 et 54.000). D'autres scénarios moins favorables ont été étudiés, mais la courbe des infections due à BA.2 varie peu. Un rebond épidémique est possible, mais l’ampleur de ce rebond reste très limitée", explique ainsi l'Institut Pasteur.

Et d'ajouter : "cela pourrait être dû à l'immunité acquise - les personnes infectées par BA.1 sont immunisées pour BA.2 - ou à la vaccination, car ce dernier variant n'échappe pas plus à la protection des vaccins que les virus non-BA.2. De plus, les comportements actuels influant sur le taux de transmission restent inchangés. Pour la même raison, même en cas de relâchement important des comportements, on ne s’attend pas à une reprise massive de l’épidémie sur le court terme".