Covid-19 : pharmacies et laboratoires se préparent à une ruée sur les tests avant Noël

Troisième solution, plus rapide, mais moins fiable : les autotests. Commercialisés à grande échelle depuis plus d'un an, ils donnent une première indication sans passer par un professionnel de santé, même si le résultat doit souvent être confirmé par un test antigénique ou PCR. Le Covars, successeur du Conseil scientifique, appelle d'ailleurs les Français à les utiliser. "Afin de protéger les plus fragiles durant la période de fêtes, et en complément des messages sur la vaccination, une communication renforcée faisant la promotion de l'utilisation des autotests de dépistage pourrait renforcer le niveau d'appropriation de la gestion du risque", écrit-il dans son avis du 16 décembre.