Covid-19 : port du masque, tests... Ce qui change dès ce lundi 28 février

Pour les élèves de la zone A, qui font leur rentrée ce lundi, le protocole sanitaire évolue aussi et passe du niveau 3 au niveau 2. Cela leur permet notamment de ne plus porter le masque en extérieur. Dans le premier degré, pendant les temps de restauration, le brassage des élèves ne s'effectue plus par classe, mais par niveau, tandis que le masque n'est plus imposé lors des activités sportives de basse intensité en intérieur.