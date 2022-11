Covid-19 : pourquoi la baisse soudaine des indicateurs est à prendre avec des pincettes

En outre, des données non impactées par la grève des biologistes confirment cette tendance. C'est notamment le cas dans les hôpitaux. D'après Santé publique France, 4418 personnes ont été hospitalisées la semaine dernière avec le Covid-19. C'est 34% de moins qu'une semaine plus tôt. Le nombre de décès, 397 entre le 24 et le 30 octobre, est, lui aussi, en baisse de 25% sur la même période.