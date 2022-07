Covid-19 : quel est l'impact de la septième vague sur les hôpitaux ?

Dans le détail, 5953 personnes ont commencé leur hospitalisation entre le 27 juin et le 3 juillet, soit 16% de plus qu'une semaine avant. "L'augmentation des nouvelles hospitalisations se poursuit", commente l'agence sanitaire dans son bulletin. "Les admissions en services de soins critiques augmentent également de 17%" sur la même période.

Sans surprise, et même si "le taux hebdomadaire de nouvelles hospitalisations est en hausse dans toutes les classes d'âge" de plus de 20 ans, nos aînés demeurent les plus touchés par les formes graves. Ainsi, le taux hebdomadaire de patients Covid-19 nouvellement hospitalisés est de 93,3 pour 100.000 habitants chez les plus de 90 ans (contre 73,7 la semaine dernière), de 46,4 chez les 80-89 ans (contre 41,5), et de 21,1 chez les 70-79 ans (contre 19). Ces trois tranches d'âge sont aussi les plus représentées parmi les soins critiques.