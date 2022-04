Covid-19 : tous les indicateurs en hausse, à l'exception des décès

Malgré cette reprise épidémique, la campagne de vaccination marque le pas. À ce jour, plus de 54,2 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, et 39,5 millions ont réalisé leur rappel. Mais les centres semblent de plus en plus vides. D'après les données du ministère de la Santé, seuls quelques milliers d'injections sont réalisées quotidiennement.