Légère hausse des cas de Covid-19 : une remontée "absolument inattendue pour un mois de juin"

C'est une petite alerte lancée par Santé publique France. Sur le front de l'épidémie de Covid-19, tous les indicateurs nationaux sont au vert depuis plusieurs semaines, à tel point que la quasi-intégralité des restrictions a désormais disparu. Mais Guillaume Spaccaferri, épidémiologique de l'agence sanitaire, a mis en garde ce vendredi. "Nous voyons d'ores et déjà une légère augmentation [...] de la circulation virale", a-t-il averti au cours d'un point presse.

La courbe des contaminations était pourtant sur une pente descendante jour après jour, avant de se stabiliser autour de 17.000 nouveaux cas quotidiens à la fin du mois de mai. Depuis, l'évolution est repartie à la hausse. Était-ce attendu ? La fin de l'obligation du masque dans les transports a-t-elle joué un rôle ? Comment la situation va-t-elle évoluer ? Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), nous éclaire.

Cette légère hausse des cas était-elle attendue ?

Oui et non. Il y a près de trois semaines, le masque a été retiré dans les transports en commun, et par conséquent partout, puisque l'enlever dans les transports signifiait ne plus avoir de masque sur soi. En ce sens, cette légère hausse n'est pas si étonnante. En revanche, voir des indicateurs qui remontent au mois de juin, c'est absolument inattendu. La circulation virale devient endémique.