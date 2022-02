Covid-19 : pourquoi la HAS limite-t-elle l'utilisation du vaccin Janssen ?

La France ajuste à nouveau sa stratégie vaccinale. Alors qu'elle s'apprête à recevoir les premières doses du vaccin Novavax en fin de semaine, voilà que le produit développé par Johnson&Johnson (Janssen) subit un coup d'arrêt. Peu utilisé depuis le début de la campagne - il représente moins d'1% des injections - il risque d'être placé sur le bord de la route. Dans un avis publié ce lundi, la Haute autorité de santé (HAS) recommande de reporter les injections prévues avec ce vaccin, sauf exceptions.

En cause, de nouvelles données de pharmaco-épidémiologie. Selon un rapport publié en fin de semaine dernière, "les résultats d'une nouvelle étude suggèrent une légère augmentation des risques d'infarctus aigu du myocarde dans les deux semaines suivant la vaccination avec Janssen", écrit la HAS. D'après cette autorité publique indépendante, ces résultats ne sont que "préliminaires" et doivent encore "être confirmés par d'autres études au niveau international".