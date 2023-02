Covid-19 : une vague de dépressions sans précédent chez les 18-24 ans

Si la hausse des épisodes dépressifs frappe toute la population, c'est en effet tout particulièrement les 18-24 ans qui sont touchés. Chez eux, leur proportion a quasiment doublé pour atteindre environ un cinquième des personnes interrogées : 20,8% contre 11,7% précédemment.

Impossible, bien sûr, d'établir dans chaque cas un lien précis de cause à effet entre la crise du Covid et la survenue d'une dépression, d'autant que les causes de cette maladie obéissent toujours à de multiples facteurs, qui vont de l'histoire personnelle du patient à sa physiologie. Mais, de manière générale, "le stress causé par la maladie de la Covid-19 et les restrictions imposées pour la contrôler apparaît comme l'une des principales hypothèses explicatives de cette hausse", jugent les chercheurs.