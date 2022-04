Covid-19 : la France s'efforce de "minimiser les pertes" de doses de vaccins

S'y ajoutent "quelques pertes dans les campagnes d''aller vers'", "quelques doses perdues chez des professionnels de santé en ville" liées à l’annulation de rendez-vous au plus fort de la cinquième vague début 2022, "plus marginalement des pertes liées à des erreurs humaines et actes de malveillance". Hors stock national, a affirmé le ministère, "on n'a pas les chiffres" de doses perdues.