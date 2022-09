Le Covid-19 augmente les risques de la maladie d'Alzheimer chez les plus de 65 ans

Un lien entre Covid et Alzheimer. C'est ce qui ressort d'une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease : des chercheurs américains rapportent en effet que les personnes de plus de 65 ans ayant contracté le Covid-19 étaient plus susceptibles de développer cette maladie dans l'année suivant leur diagnostic.

"Deux éléments considérés comme importants dans le développement de la maladie d'Alzheimer sont les infections antérieures, en particulier les infections virales, et l'inflammation", a déclaré le Pr Pamela Davis, co-auteure de l'étude et membre de la Case Western Reserve School of Medicine. "Étant donné que l'infection par le Covid a été associée à des anomalies du système nerveux central, y compris une inflammation, nous voulions vérifier si le virus pouvait entraîner une augmentation des diagnostics d'Alzheimer".