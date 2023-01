Covid-19 : quatre questions sur l'ouverture de la vaccination aux enfants à risques de six mois à quatre ans

Jusqu'alors exclus de la campagne de vaccination contre le Covid-19, les plus jeunes particulièrement vulnérables face à la maladie pourront maintenant recevoir une injection. Il y a tout juste un mois, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommandait d'élargir le dispositif aux enfants à risques âgés de six mois à quatre ans.

C'est désormais chose faite : la campagne est ouverte pour les "enfants très jeunes souffrant de pathologies graves", a fait savoir la Direction Générale de la Santé dans un message transmis jeudi aux professionnels de santé. Plusieurs autres pays ont d'ores et déjà passé le pas ces dernières semaines, comme les États-Unis, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle campagne.