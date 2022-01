Covid-19 : peut-on encore se fier aux chiffres des nouvelles contaminations ?

Pour suivre au mieux l'évolution de l'épidémie et son impact sur le système de santé, de nombreux scientifiques appellent à s'attacher à d'autres données. "Nos marqueurs ne sont pas tout à fait les mêmes et le bon marqueur va être maintenant l'impact sur le système de santé", a exposé Jean-François Delfraissy. "C'est cela qui compte", affirme auprès de nos confrères Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, qui surveille le nombre de patients hospitalisés dans les services traditionnels, ainsi qu'en réanimation.

"Le visage de l’épidémie change, changeons de paradigme : arrêtons de tester, isoler et tracer, poursuivons l’effort de vaccination, traitons les plus fragiles", a notamment avancé Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine sur Twitter.

Ceux qui plaident en faveur d'un changement de paradigme soulignent également les travers des politiques de dépistage, modifiées régulièrement par le gouvernement. Les autotests ne sont par exemple pas comptabilisés dans les données nationales de dépistage. "On ne sait plus où on en est, il y a trop de tests, on ne suit plus rien (...) Au bout d'un moment ces chiffres ne veulent plus rien dire", regrette Carole Poupon.