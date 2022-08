Covid et grossesse : deux études rassurent sur la vaccination

Les auteurs ont comparé les données de plus de 5000 femmes vaccinées pendant leur grossesse à celles de quelque 300 femmes enceintes et non vaccinées. Ils ont mesuré la proportion de problèmes de santé "significatifs" - qui nécessitent d'interrompre son activité professionnelle ou de consulter un médecin - dans la semaine suivant la vaccination, chez le premier groupe, ou dans celle précédant la réponse à leur questionnaire, chez le second.

Aucune différence n'est constatée après le vaccin de Pfizer/BioNTech, ou la première dose de Moderna. En revanche, après la seconde dose de celui-ci, le risque augmente un peu. Toutefois, même après une seconde dose de Moderna, il n'y a pas de différence si on ne prend en compte que les troubles nécessitant une consultation médicale.