Covid-19 : pas sûr que le pic épidémique soit déjà passé

Cet appel à la vigilance intervient alors qu'Olivier Véran a affirmé ce jeudi que le pic du rebond de l’épidémie de Covid-19 était passé en France. Le ministre de la Santé a fait valoir une "baisse du chiffre des nouvelles contaminations d’environ 5 % désormais depuis cinq jours", avec 140.000 à 150.000 nouveaux cas journaliers enregistrés en moyenne, soit une légère baisse.

Du côté des hôpitaux en revanche, le nombre de patients au Covid-19 augmente. Ils accueillent actuellement 23.404 malades du Covid-19, contre 23.272 la veille et 22.066 une semaine plus tôt. Cette hausse ne se répercute toutefois pas dans les services de réanimation - qui traitent les formes les plus graves de la maladie - où le nombre de patients, lui, se stabilise. En effet, 1554 patients sont actuellement recensés, soit un nombre quasi stable par rapport à celui de jeudi (1572) et de vendredi (1537).