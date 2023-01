Covid-19 : et si la flambée de cas en Chine épargnait l'Europe

Malgré ces nouvelles rassurantes, plusieurs pays d'Europe, dont la France, ont instauré l'exigence d'un test négatif pour les voyageurs en provenance de Chine, ce qu'a vivement encouragé l'Union européenne. Un certain nombre de pays ont également déconseillé les voyages non nécessaires vers ce pays. "Il n'est pas déraisonnable pour les pays de prendre des mesures de précaution pour protéger leurs populations, alors que nous attendons des informations plus détaillées" de la Chine, mais "ces mesures doivent être scientifiquement justifiées" et "non discriminatoires" vis-à-vis des voyageurs provenant de Chine, poursuit Hans Kluge.