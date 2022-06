Covid : face à un rebond de l'épidémie, Elisabeth Borne convoque mardi les préfets et directeurs d'ARS

"La circulation du SARS-CoV-2 poursuit sa progression sur l’ensemble du territoire métropolitain, avec une augmentation des nouvelles hospitalisations", constate Santé Publique France dans son bilan hebdomadaire. Les contaminations augmentent depuis trois semaines, portée par de nouveaux sous-variants de la famille Omicron, BA.4 et surtout BA.5, et atteignent désormais environ 55.000 chaque jour. Toutes les régions métropolitaines et toutes les classes d'âge sont concernées

Dans ce contexte, un projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre le virus, doit être présenté au Parlement en juillet. La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a demandé ce lundi sur RTL "aux Français de remettre le masque dans les transports", par civisme. Elle a aussi réitéré son appel à un nouveau rappel de vaccination avec la quatrième dose pour certaines catégories de la population, comme les plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées.