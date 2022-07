Covid-19 : Facebook envisage de ne plus supprimer les fausses informations

"Fin 2020, lorsque le premier vaccin est devenu disponible, nous avons également commencé à supprimer d’autres fausses allégations telles que le vaccin nocif ou inefficace. La politique de Meta prévoit actuellement la suppression de 80 fausses allégations distinctes concernant le Covid-19 et les vaccins", se targue aussi le groupe.

Mais Meta dit s’interroger sur la nécessité de continuer à combattre la désinformation en amont, et pourquoi pas au moyen de rétrogradation ou son "programme tiers de vérification des faits". Il justifie ce changement de politique par un monde qui a "considérablement changé depuis 2020", avec un accès plus simple à une information fiable et de qualité sur le Covid et les vaccins. Mais aussi par un semblant de retour à la normale, avec une pandémie qui a "évolué".