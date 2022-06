Covid-19 : faut-il craindre une nouvelle vague cet été ?

Aussi, l'exemple du Portugal pourrait permettre à la France de mieux appréhender les prochaines semaines. À la fin du mois de mai, Lisbonne a été touché par une vague similaire à celle intervenue en début d'année dans l'Hexagone. Le pays affichait alors une incidence de 3.559 cas pour 100.000 habitants, contre 405 en France au même moment. Au plus fort de la crise, 54% des tests étaient positifs. Bien que la population portugaise soit bien vaccinée - 86% des habitants ayant reçu au moins deux injections - elle est aussi plus âgée, les hospitalisations sont montées quasiment au niveau de la précédente vague.

En cause, selon Santé Publique France (SPF), le fait que le Portugal n'ait pas subi de vague portée par le variant BA.2. Avoir traversé une vague BA.2 "pourrait conférer une meilleure protection contre BA.4 et BA.5", "génétiquement plus proches" de lui, jugeait l'agence sanitaire en mai. Une affirmation qui doit encore être confirmée. Dans tous les cas, le bouclier immunitaire s'érode avec le temps. D'après le dernier bilan sanitaire de SPF, le taux d'incidence est reparti à la hausse sur les deux dernières semaines du mois de mai, notamment chez les plus âgés.