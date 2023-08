Covid : feu vert européen pour une version adaptée du vaccin de Pfizer

Comme un air de déjà-vu. Face à un virus qui ne cesse de circuler et de muter, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé mercredi un nouveau vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid.

Le nouveau vaccin à ARN messager approuvé, appelé Comirnaty Omicron XBB.1.5, est destiné à prévenir le Covid-19 chez les adultes et les enfants à partir de six mois. Concrètement, les adultes et les enfants de plus de cinq ans ont besoin d'une seule injection "quel que soit leur historique de vaccination contre le Covid-19", tandis que les enfants plus jeunes peuvent recevoir "une ou trois doses selon qu'ils ont suivi un cycle de primo-vaccination ou ont eu le Covid-19", a précisé l'organisation qui siège à Amsterdam.