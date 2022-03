Covid-19 : une nouvelle vague inévitable au printemps ?

"Aucun indicateur n'est au vert pour ce début de printemps 2022", estime également Antoine Flahault, professeur de santé publique à l'université de Genève et directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'université de Genève, pour qui "le port du masque en lieux clos n'aurait quant à lui jamais dû être levé, car les indicateurs sanitaires ne sont jamais redescendus à un niveau le permettant en toute sécurité". En conséquence, explique-t-il, "l'Europe entre dans une nouvelle vague de la pandémie, si l'on admet qu'une vague c'est la conjonction d'une augmentation simultanée des contaminations et des formes sévères qui conduisent à des hospitalisations et des décès en excès."

Mais alors, nouvelle vague ou simple prolongement de la cinquième ? "Dire si on entre dans une sixième vague est une question d'appréciation", tranche Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine, même si "les courbes épidémiques ressemblent davantage pour l'heure à un rebond de la cinquième vague, qui n'est jamais redescendue totalement au point mort". Pour autant, ce dernier ne manque pas de signaler les spécificités du variant BA.2, classé "préoccupant" par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au même titre que BA.1. "Nous assistons donc à une recrudescence épidémique avec un variant qui s'avère plus transmissible et peut-être plus pathogène. Nous ne sommes pas à l'abri des formes sévères."