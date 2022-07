Covid-19 : qu'est-ce que le "comité de veille et d'anticipation", qui remplace le Conseil scientifique ?

Le Conseil scientifique, c'est terminé. Mais pas la pandémie de Covid-19. Alors que s'éteint ce 31 juillet le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, l'organisation présidée par l'immunologue Jean-François Delfraissy disparaît à son tour. Chargé d'éclairer le gouvernement depuis deux ans et demi et l'émergence du virus, le Conseil scientifique est remplacé par un "comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires".

Celui-ci a été officiellement créé ce dimanche, par un décret paru dans le Journal officiel, où est promulguée la nouvelle loi sanitaire. Son activité sera plus large que le Covid-19. Ce comité, chargé d'une veille sur "les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique", devra notamment "émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire", est-il écrit dans le décret.

Il aura aussi la mission d'"émettre des recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire" et "sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire".