Covid-19 : les contaminations en hausse de 33%, principalement chez les moins de 10 ans

Est-ce les prémices d'une 8e vague ? En l'espace d'une semaine, le nombre de contaminations au Covid-19 a bondi de 33%, selon les données fournies par Santé publique France. Lundi 12 septembre, 4579 nouveaux cas ont été recensés en France, un chiffre en hausse par rapport au lundi 5 septembre, où "seulement" 3443 personnes avaient été testés positives. Le nombre de cas positifs stagne lui pour la troisième semaine consécutive autour des 17.000 contaminations par jour en moyenne. Par ailleurs, le taux d'incidence a aussi augmenté, passant de 165,7 à 178,2 cas pour 100.000 habitants en sept jours.

C'est chez les moins de 10 ans que le retour en force du Covid est le plus marqué. Le nombre de contaminations a connu la hausse la plus importante, +30% en une semaine, rapportent franceinfo et Europe 1. Le taux d'incidence est, lui aussi, sur la pente ascendante (+39%). La tendance, amorcée avant la rentrée scolaire, s'est accrue depuis le retour des 0-9 ans en classe.