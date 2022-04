Covid-19 : les hospitalisations encore en hausse

Sur le plan de campagne de vaccination, les chiffres restent très stables, avec 79,5% des Français complètement vaccinés. Et ce, alors que le ministre de la Santé Olivier Véran a ouvert jeudi la deuxième dose de rappel - quatrième au total - aux personnes de 60 ans et plus. Seuls ceux ayant reçu leur dernière injection il y a plus de six mois sont concernés.