Covid-19 : le monde "en passe de gagner" contre la pandémie, selon l'OMS

Car de nouvelles vagues menacent toujours, y compris en France. "Si nous ne saisissons pas cette opportunité, nous courrons le risque d'avoir plus de variants, plus de morts, plus de perturbations et plus d'incertitude", prévient le chef de l'OMS. D'après le dernier rapport épidémiologique publié par l'OMS, le nombre de cas a baissé de 12% durant la semaine du 29 août au 4 septembre par rapport à la semaine précédente, à quelque 4,2 millions de nouvelles infections déclarées. En France, les nouvelles contaminations sont, en revanche, reparties à la hausse.