Covid-19 : les Français approuvent la fin de l'obligation du port du masque mais ne l'abandonnent pas

La France a tombé le masque... mais pas les Français. Selon un sondage publié ce mardi, la majorité de la population approuve la fin de l'obligation du port du masque, entrée en vigueur le lundi 14 mars dernier (sauf dans les transports et les établissements de santé). Toutefois, ils sont nombreux à continuer à le porter au travail ou dans les magasins.

Selon cette enquête YouGov pour le HuffPost, 53% des personnes interrogées sont d'accord avec la levée du port du masque obligatoire face au Covid-19. Ils approuvent la levée de cette obligation dans les écoles (66%) et dans les entreprises (57%), mais pas dans les magasins (46% pour et 53% contre). Les tranches d'âge les plus jeunes se montrent les plus favorables à cet allègement des restrictions.