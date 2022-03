Covid-19 : un risque accru de maladies cardiaques ?

Si ce travail a été largement salué, notamment parce qu'il a été réalisé auprès d'un très grand nombre de patients et pendant une longue période, certains experts se sont montrés plus sceptiques. C'est particulièrement le cas du cardiologue français Florian Zores qui note plusieurs imperfections, tout en estimant que l'étude permet toutefois d'appuyer des hypothèses déjà jugées probables par nombre de cardiologues au regard du profil du Sars-Cov-2 qui, comme d'autres virus, peut provoquer une inflammation durable. Or, "on sait depuis longtemps que l'inflammation est un facteur de risque cardiovasculaire", note-t-il, rappelant qu'"en fait, on retrouve exactement la même chose avec la grippe." Il rappelle ainsi que dans les années 1920, les pathologies cardiovasculaires ont bondi dans le sillage de la pandémie de grippe espagnole.

Y a-t-il une spécificité qui rendrait le coronavirus encore plus dangereux sur ce plan ? Les études actuelles ne permettent pas de le dire, mais cela ne change pas forcément grand-chose en matière de santé publique. À partir du moment où ce risque existe, le cardiologue estime de toute façon dangereux le fait de laisser librement circuler le coronavirus, étant donné sa forte contagiosité.