Covid-19 : grâce à son vaccin, Pfizer voit son chiffre d'affaires bondir de 77% sur un an

Pfizer boosté par son vaccin. Le groupe pharmaceutique américain a enregistré un chiffre d'affaires de 25,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, une hausse de 77% sur un an, en grande partie grâce aux revenus issus de la vente de son vaccin contre le Covid-19 développé avec BioNTech, a-t-il annoncé ce mardi.

Lors du premier trimestre 2021, le groupe pharmaceutique avait déjà démarré la production et la vente de son vaccin, mais seuls quelques pays avaient commencé à recevoir les premières doses, dont les livraisons se sont accentuées au fil de l'année. Au total, en 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise avait bondi de 95%, à 81,3 milliards de dollars, et son bénéfice net avait plus que doublé, à 22 milliards de dollars.