Grippe : l'épidémie toujours à "un niveau élevé" mais semble sur le déclin

C'est une bonne nouvelle sur le front des maladies hivernales. Si l'épidémie de grippe s'est poursuivie la semaine dernière à "un niveau élevé", celle-ci a toutefois commencé à ralentir, a indiqué, mercredi 21 février, Santé publique France.

L’ensemble des indicateurs de ce virus étaient ainsi "en forte diminution" en médecine de ville et à l'hôpital dans toutes les classes d’âge, a résumé l'agence de santé dans son bulletin hebdomadaire.

La part d'activité SOS Médecins à un "niveau faible"

Dans le détail, le taux de consultations tous âges confondus pour syndrome grippal était de 245 pour 100.000 habitants contre 287 la semaine précédente tandis que la part d'activité SOS Médecins pour syndrome grippal était en forte diminution dans toutes les classes d’âge. Si cette diminution est moins marquée chez les 65 ans et plus (5,8% contre 7,1% la semaine précédente), elle est plus notable chez les 0-14 ans (10,8% contre 14,2% la semaine précédente) et chez les 15-64 ans (14,4% contre 18,5%).

L'agence de santé publique souligne qu'en ville, la part d'activité SOS Médecins pour syndrome grippal est ainsi passée d’un niveau modéré à faible tous âges confondus, tandis qu'à l’hôpital, la part des hospitalisations après passage aux urgences est passée d’un niveau élevé à un niveau modéré tous âges confondus.

Dans les départements et régions d’outre-mer, la Guyane et les Antilles étaient toujours en épidémie.

Pour rappel, les estimations de la couverture vaccinale contre la grippe au 31 décembre 2023 chez les personnes à risques ciblées étaient inférieures à celles de la saison précédente à la même date, rapporte également Santé publique France.

Les indicateurs du Covid "à des niveaux bas"

Les indicateurs du Covid-19 étaient, eux, en baisse et se situaient "à des niveaux bas". Moins d'un tiers des Français de 65 ans et plus a reçu un rappel anti-Covid depuis le démarrage de la campagne automnale. La Haute autorité de santé, sollicitée par le ministère, s'est prononcée récemment pour "une campagne de vaccination de printemps contre le Covid-19 pour les personnes de 80 ans et plus, ainsi que des résidents d'Ehpad/USLD (unités de soins de longue durée) et des personnes immunodéprimées", du 15 avril au 16 juin. Elle a aussi recommandé de prévoir une extension jusqu'au 15 juillet "si la situation épidémiologique le justifie".

Concernant la bronchiolite, en France hexagonale, les indicateurs étaient la semaine dernière "à des niveaux bas dans l’ensemble des régions" alors que dans les départements et régions d’outre-mer, Mayotte restait en épidémie.