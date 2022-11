"Redoubler de vigilance" : Olivier Véran alerte sur la triple épidémie qui guette la France

Le porte-parole du gouvernement a donc fortement conseillé d'aller se faire vacciner, que ce soit contre le Covid ou contre la grippe. "Les patients qui sont atteints de grippe et de Covid ont deux fois plus de chance de mourir", a rappelé l'ancien ministre de la Santé. D'après lui, 17 millions de personnes sont éligibles au vaccin contre la grippe et seulement 20% des personnes concernées par la dose de rappel contre le Covid auraient un cycle à jour.