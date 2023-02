Covid-19, grippe, bronchiolite : où en est la "triple épidémie" ?

D'autant que les médecins s'inquiètent d'un relâchement après la levée des principales mesures sanitaires encore en vigueur. Depuis le 1er février, l'isolement systématique des cas positifs et la réalisation d'un test au bout de deux jours pour leurs contacts, tombés en désuétude sur fond de chutes des cas, ne seront plus requis. Le suivi des cas contacts, via le service "contact Covid" géré par l'Assurance maladie, a lui aussi cessé. Désormais, les autorités se contentent de recommander fortement aux personnes testées positives au Covid-19 et aux personnes exposées au virus, de respecter les gestes barrières, se faire tester et éviter le contact avec les personnes fragiles.