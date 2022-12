Covid-19, grippe : "C'est maintenant, avant les fêtes, qu'il faut vous faire vacciner", exhorte François Braun

"Les Français sont moins bien protégés cette année face au risque d'épidémie, (...) Une majeure partie de nos compatriotes, les plus fragiles, sont donc exposés au virus", s'est-il inquiété. "C'est maintenant, avant les fêtes, qu'il faut vous faire vacciner", a donc insisté le ministre. Relevant que les soignants avaient été applaudis chaque jour par les Français lors de la première vague de Covid, il a lancé : "Ce soir, je vous demande de les aider, en vous vaccinant et en respectant les gestes barrières".

François Braun a rappelé au passage que "la vaccination contre la grippe et le Covid est ouverte à tous" et peut se faire en même temps, ne nécessitant "aucun délai" entre l'administration des deux sérums. "Je ne peux qu'encourager chacun à se faire vacciner à l'approche des fêtes", a-t-il lancé, soulignant que l'injection pour les plus de 60 ans "est plus que recommandée, elle est nécessaire", mais aussi pour les personnes "avec des facteurs de risques", "les femmes enceintes, les soignants et tous les aidants, tous ceux qui vivent et travaillent dans l'environnement des personnes fragiles".