Covid-19 : les femmes enceintes face à la "nécessité" de la vaccination

Sur la base de cette étude, le ministère de la Santé rappelle la "nécessité de vacciner les femmes enceintes", car "trop se retrouvent en réanimation". Or, selon les auteurs de l'étude écossaise, la plupart d'entre elles ne sont pas vaccinées. "32,3% des femmes ayant accouché en octobre 2021 ont reçu deux doses de vaccin contre 77,4% chez l'ensemble des femmes", écrivent-ils.

Outre les risques sanitaires pour les futures mères, des risques persistent également pour les nourrissons. D'après les scientifiques, "tous les décès de bébés" liés au Covid-19 durant la période de l'étude sont survenus en cas d'absence de vaccination de la mère. Or, "une femme non-vaccinée a 22 fois plus de risques d'avoir un enfant prématuré", et "cinq fois plus de risques de voir son enfant en réanimation", estime le ministère de la Santé.