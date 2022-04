Covid-19 : des éthylotests pour détecter le virus dans l'haleine

"L'autorisation d'aujourd'hui est un autre exemple de l'innovation rapide des tests de diagnostic du COVID-19 ", a souligné le Dr. Jeff Shuren, directeur du Center for Devices and Radiological Health de la FDA. Selon l'organisme, le dispositif est précis à 91,2% pour l'identification des échantillons de test positifs et à 99,3% pour l'identification des échantillons de test négatifs. En comparaison, la fiabilité des tests PCR est estimée à 90%. Les autorités américaines demandent malgré tout qu'un résultat positif réalisé avec cette innovation soit confirmé par un test en laboratoire.

Le test peut alors être réalisé dans des environnements où l'échantillon du patient est à la fois collecté et analysé, comme les cabinets médicaux, les hôpitaux et les sites de tests mobiles. Son utilisation s'accompagne d'un équipement de la taille d'un bagage à main, explique la FDA, mettent en avant sa praticité. Si le test doit être réalisé par un professionnel formé, il détecte le coronavirus en moins de trois minutes dans les molécules soufflées par la bouche.