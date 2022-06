Covid-19 : interrogations sur un lien entre vaccination et de rares pertes d'audition

Du côté de Moderna, "29 cas graves ou non graves de surdités brusques" ont été retenus. Ils concernent 14 hommes et 15 femmes, dont l'âge moyen est de 51 ans, dont 13 sont survenus après la première dose, 12 après la deuxième dose et deux après la dose de rappel. Pour deux cas, l'information n'est pas connue par les autorités sanitaires. "Ces cas sont rétablis dans 8 cas, non rétablis au moment de la déclaration pour 14 cas, et d’évolution inconnue dans 2 cas", précise l'agence. Des chiffres à relativiser quand on sait que près de 130 millions d'injections ont été réalisées avec l'un ou l'autre de ces deux vaccins depuis un an et demi en France.