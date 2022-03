Covid-19 : Jean-Michel Blanquer confirme sur LCI la fin du masque à l'école dès le 14 mars

Les masques vont pouvoir rester dans les tiroirs. À compter du 14 mars, sauf exceptions comme les transports en commun, il ne sera plus imposé de se couvrir le nez et le visage, ainsi que l'a annoncé jeudi au 13H de TF1 le Premier ministre Jean Castex. Un allègement des mesures permis par des indicateurs sanitaires en nette baisse depuis plus d'un mois, tandis que les hospitalisations dues au Covid-19 ne cessent de diminuer.

Conséquence directe, les élèves vont, eux aussi, pouvoir souffler. "Le Premier ministre a annoncé une nouvelle norme en population générale", rappelle sur LCI le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer (voir vidéo en tête de cet article). "Comme depuis le début, nous avons une cohérence entre ce qu'il se passe en population générale et ce qu'il se passe à l'école, avec des adaptations. La suite logique, c'est que les enfants et adolescents, écoliers, collégiens et lycéens, ne porteront plus le masque à partir du lundi 14 mars en classe."

Les enseignants et tout le personnel des écoles, collèges et lycées sont également concernés. "C'est évidemment une bonne nouvelle", commente Jean-Michel Blanquer. "Cela fait longtemps que nous le souhaitions tous. Ce n'était pas possible jusqu'ici pour des raisons évidentes. Cela le devient."