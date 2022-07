Covid-19 : l'Agence du médicament publie un guide pour déclarer les troubles menstruels après le vaccin

La septième vague de Covid-19 s'atténue en France, mais les autorités sanitaires restent sur leurs gardes. Outre le suivi des contaminations et leur impact sur les services hospitaliers, elles suivent toujours la vaccination, et notamment les effets secondaires. Parmi eux, des troubles menstruels peuvent survenir. Pour aider les femmes à les déclarer et ainsi améliorer la surveillance de la vaccination, l'Agence du médicament (ANSM) publie ce mardi un guide d'aide à la déclaration.

"Si vous souhaitez déclarer des troubles menstruels apparus après la vaccination contre le Covid-19, il est nécessaire d'apporter les renseignements les plus détaillés possibles dans le formulaire de déclaration", écrit l'ANSM. "Ces éléments permettent aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener de la façon la plus efficace possible leur évaluation des cas déclarés."