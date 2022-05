Covid-19 : le vaccin Moderna pour les enfants de plus de six mois bientôt autorisé en Europe ?

Ce n'est pas la première demande déposée par la société biotechnologique. Moderna a en effet déjà déposé une demande similaire aux États-Unis la semaine dernière. Le laboratoire Pfizer devrait faire de même en juin et un comité d'experts indépendants devrait être réuni dans la foulée par l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour examiner la possible extension du vaccin aux bébés dès six mois.

Aux États-Unis comme en Europe, le calendrier d'une éventuelle utilisation de ce vaccin pour les plus petits reste toutefois floue. Les jeunes enfants sont moins vulnérables face au virus que les personnes plus âgées, mais ils peuvent malgré tout tomber malades et transmettre le Covid. Ils peuvent par ailleurs contracter des cas graves de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (MIS-C).