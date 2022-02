Covid-19 : l'Australie a-t-elle rappelé 50 millions de doses d'un vaccin provoquant des tests positifs au VIH ?

Quel rapport avec le Pr Montagnier ?

En déformant les événements survenus voilà plus d'un an en Australie, les internautes ont été nombreux à faire un parallèle avec les propos du professeur et ancien prix Nobel Luc Montagnier. Il aurait ainsi "annoncé" parmi les premiers ce qui est présenté ici comme un danger. Or, il s'agit là encore d'une vaste confusion.

Contrairement à ce que soutiennent ces messages, le Pr Montagnier n'a jamais sous-entendu ou affirmé que les vaccins contre le Covid pouvaient transmettre le sida, même si cette fake news a circulé durant l'épidémie. Le scientifique, décédé cette semaine et reconnu comme l'un des découvreurs du VIH au début des années 1980, soutenait toutefois une autre thèse, selon laquelle le SARS-CoV-2 aurait été conçu par l'homme en laboratoire, utilisant des séquences du VIH.

Cette thèse, battue en brèche par de multiples spécialistes, a contribué à discréditer l'ancien Nobel auprès d'une grande partie de la communauté scientifique. Depuis plusieurs années, certaines de ses "dérives" étaient par ailleurs pointées du doigt, à l'instar de son adhésion à la théorie d'une "mémoire de l'eau", jamais étayée. En mai 2021, TF1info lui consacrait d'ailleurs un article : les spécialistes montaient à l'époque au créneau suite au propos du professeur affirmant que l'apparition des variants était imputable aux vaccins.