Covid-19 : l'efficacité du vaccin décline vite chez les résidents d'Ehpad

"Ce que nous constatons, c'est qu'ils courent un risque accru d'infection, d'hospitalisation et de décès à mesure que l'immunité réduit, et ces augmentations semblent assez importantes", explique au Guardian le professeur Laura Shallcross, experte en santé publique à l'University College de Londres et auteur de l'article. "Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Cela suggère que les rappels annuels chez les résidents pourraient ne pas suffire", ajoute-t-elle, indiquant qu'un "rappel tous les six mois, basé sur nos données, n'est pas déraisonnable".

Chez les employés de ces résidences, les résultats sont bien plus positifs. Âgés en moyenne de 45 ans, ils n'ont vu leur immunité baisser que très peu, passant d'un risque d'infection réduit de 50% à 42% après trois mois. Après une troisième dose de rappel, le personnel avait un risque d'infection réduit de 78,3% et son risque d'hospitalisation a été diminué à 95,8%.