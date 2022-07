Covid-19 : l'embellie sanitaire confirmée par Santé publique France

La septième vague s'estompe enfin. Après plusieurs semaines de hausse constante, l'épidémie de Covid-19 recule. Dans son bilan hebdomadaire, Santé publique France confirme cette embellie. Entre le 11 et le 17 juillet, le taux d'incidence national s'est fixé à 1127 cas pour 100.000 habitants, soit une baisse de 16% par rapport à la semaine précédente. "Cette baisse est plus marquée chez les moins de 60 ans", fait savoir l'agence sanitaire. L'Île-de-France et les Pays de la Loire sont les régions dans lesquelles le taux d'incidence diminue le plus rapidement.

Le taux de reproduction du virus, soit le nombre de personnes que contamine en moyenne un malade, a, lui aussi, chuté. Il s'établit désormais à 0,83, contre 1,2 la semaine dernière. Pour rappel, lorsque cet indicateur est inférieur à 1, cela signifie que l'épidémie régresse. Il existe toutefois un biais dans ces données en raison du jour férié du 14 juillet.