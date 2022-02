Covid-19 : l'immunité après une infection est-elle équivalente à celle après une vaccination ?

Tout d'abord, il faut commencer par rappeler que, dans les deux cas, le mécanisme d'immunité est strictement identique. Si les internautes aiment invoquer une immunité "naturelle" pour décrire la protection que confère une infection, ce sont les mêmes rouages qui sont en action lors d'une vaccination. "On a toujours, dans les deux cas, la production d'anticorps et de cellules mémoires", résume Sandrine Sarrazin, chargée de recherche au centre d'immunologie de Marseille-Luminy. Raison pour laquelle les publications lors de l'étude des réponses immunitaires après vaccination montrent un niveau d'immunité humorale "similaire" dans les deux cas, comme le confirme Behazine Combadière, directrice de recherche à l'Inserm. Autre ressemblance, la durée de cette protection. "En termes de mémoire immunitaire, la durabilité reste similaire après infection et vaccination", affirme la chercheuse au centre d'immunologie.

Ceci dit, les deux chercheuses en immunologie s'accordent à dire qu'il existe des différences entre les deux protections. La première est d'ordre quantitatif. Avec la vaccination, le niveau d'immunité dans une population testée "est très homogène avec peu de variabilité entre les individus", fait savoir Behazine Combadière. A contrario, les réponses après infection "sont très variables entre les individus" et dépendent "de la quantité de virus rencontrée et de sa propagation". Ainsi, chez les personnes asymptomatiques, la production d'anticorps peut être très faible, voire inexistante. Entre 2 et 8 % des patients ne développeraient même pas de protection, selon des travaux qui n'ont pas encore été publiés. C'est pourquoi les autorités estiment que, même après une infection, il est important d'être vacciné pour prolonger l'immunité.