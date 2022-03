Covid-19 : l'OMS appelle à des mesures pour limiter la transmission entre les hommes et les animaux

En conséquence, la FAO, l’OIE et l’OMS appellent "tous les pays à prendre des mesures pour réduire le risque de transmission du SARS-CoV-2 entre les êtres humains et les animaux sauvages dans le but de réduire le risque d’apparition de variants et de protéger à la fois l’homme et la faune sauvage."

Pour ce faire, elles exhortent les autorités à adopter "des réglementations en ce sens et à diffuser des recommandations" à l'attention du grand public mais avant tout des personnes qui travaillent en contact étroit avec des animaux sauvages ou qui les manipulent, comme les chasseurs et les bouchers. Selon elles, il convient notamment d’enseigner à ces dernières "à appliquer les mesures qui réduisent le risque de transmission interhumaine et de transmission entre les personnes et les animaux."