Covid-19 : face aux protestations, la Chine met le cap sur la vaccination des personnes âgées

Seuls 65,8% des habitants de plus de 80 ans sont pleinement vaccinés, ont indiqué des responsables de la NHC lors d'une conférence de presse mardi. "Le taux de vaccination des personnes âgées de 60 ans et plus pour la première dose du vaccin a dépassé 90%", mais la vaccination doit être encore renforcée et l'accent doit être porté sur les plus âgés, en particulier ceux de 80 ans et plus, a précisé la commission dans son avis.

La Chine n'a toujours pas approuvé les vaccins à ARN, réputés plus efficaces. En septembre dernier, les autorités ont approuvé un vaccin anti-Covid inhalable, administré par voie nasale via un pulvérisateur, et développé par le fabricant chinois CanSino Biologics. Mais il est seulement utilisable comme dose de rappel d'urgence, pour ceux déjà vaccinés.