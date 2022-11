Covid-19 : la crainte de l'arrivée de la 9e vague

Quant aux prises en charge médicales, l'agence alerte sur une "reprise à la hausse des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques", après "quatre semaines de baisse". La semaine dernière, 4210 personnes ont été hospitalisées pour un diagnostic de Covid, soit une hausse de 6% par rapport à la semaine précédente. Les admissions en soins critiques grimpent quant à elles à 386, une progression de 9%. Les décès continuent en revanche de diminuer, "mais de manière moins marquée par rapport aux semaines précédentes", note Santé Publique France.

"La neuvième vague de Covid-19 est bel et bien là", affirme ainsi auprès du Parisien l’épidémiologiste Mahmoud Zureik, qui prédit "au moins à 50.000 cas quotidiens en moyenne" d'ici à quelques jours. S'il reste "difficile d’estimer son impact exact", le spécialiste estime que l'"on n’a jamais été dans une situation aussi défavorable depuis mars 2021". En cause, une circulation du virus facilitée par la saison hivernale, mais aussi une couverture vaccinale insuffisante des plus à risques. Chez les 60-79 ans, seuls 31,2% sont considérés comme protégés par le sérum (vaccination de moins de 6 mois), et chez les 80 ans et plus, 12% le sont (vaccination de moins de 3 mois), selon les données de l'agence sanitaire au 21 novembre.